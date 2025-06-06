PlayStation 5 (Slim/Pro) erhält neues Firmware-Update
Für Besitzer einer PlayStation 5, PlayStation 5 Slim und PlayStation 5 Pro hat Sony jetzt ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Die Software-Aktualisierung hebt die Versionsnummer auf 25.04-11.40.00 (zuvor: The 25.03-11.20.00) an.
Die minimale Erhöhung der Versionsnummer deutet bereits auf minimale Änderungen hin. Aus den Release Notes geht hervor, dass man sich auf einen Punkt konzentriert hat:
Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
Laut Digital Foundry soll Sony mitgeteilt haben, dass man die VRR-Probleme aus der Welt geschafft hat. Warum diese Info in den Release Notes nicht erwähnt wird, wird nicht näher genannt.
Das Firmware-Update mit einer Größe von ca. 1,2 GB kann ab sofort über die allgemeinen Systemeinstellungen heruntergeladen und installiert werden. Das Update kann auch manuell über die Playstation-Webseite herunterladen und via USB-Stick auf den Sony-Konsolen installiert werden.
