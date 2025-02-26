PlayStation Plus: Dragon Age: The Veilguard ab März im Abo

Damit hat vermutlich noch keiner so früh gerechnet, aber vielleicht war es auch nicht so von Bioware geplant, denn Dragon Age: The Veilguard wird schon ab dem 4. März im Abo von PlayStation Plus landen. Kein halbes Jahr nach Marktstart.

Mal schauen, ob es Microsoft auch demnächst im Xbox Game Pass aufnimmt, aber es wirkt fast so, als ob die Entwickler das mit dem Verkauf aufgegeben haben und das Spiel auf diesem Weg pushen. Ebenfalls ab März offiziell mit dabei sind Sonic Colors: Ultimate und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.