PlayStation Plus: Dragon Age: The Veilguard ab März im Abo

Dragon Age: The Veilguard ab März im Abo

Dragon Age The Veilguard

Damit hat vermutlich noch keiner so früh gerechnet, aber vielleicht war es auch nicht so von Bioware geplant, denn Dragon Age: The Veilguard wird schon ab dem 4. März im Abo von PlayStation Plus landen. Kein halbes Jahr nach Marktstart.

Mal schauen, ob es Microsoft auch demnächst im Xbox Game Pass aufnimmt, aber es wirkt fast so, als ob die Entwickler das mit dem Verkauf aufgegeben haben und das Spiel auf diesem Weg pushen. Ebenfalls ab März offiziell mit dabei sind Sonic Colors: Ultimate und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.


  1. Kurt 🔅
    sagt am

    war seit November absehbar. spätestens seit es im Dezember verramscht wurde.
    bin gespannt wie lange sich Avowed hält. denke mal der nächste Flop inc.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Avowed größtes Problem ist, dass es nur ein 30 Euro Game ist, das sie für 70 verkaufen. Natürlich spielen das alle dann nur im Gamepass und Co. „kostenlos“.

      Antworten
  2. Tobias 🏅
    sagt am

    Als Fan der ersten beiden Teile muss ich leider sagen: Ich werde es nichtmal kostenfrei spielen :-).
    Dafür gibt es zu viele andere, gute Spiele.

    Antworten

