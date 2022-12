PlayStation: Sony hat sehr große Pläne für Horizon

Horizon Zero Dawn kam gut an und Sony führte damit erfolgreich eine neue Heldin (Aloy) ein. In diesem Jahr erschien mit Horizon Forbidden West der Nachfolger und Anfang 2023 werden wir mit Burning Shores auch ein erstes PS5-DLC sehen.

Doch das ist nur der Anfang, denn Sony hat große Pläne für die Marke und das Studio dahinter (Guerrilla) hat letzte Woche zahlreiche neue Projekte angekündigt.

Man sucht Entwickler für ein neues Solo-Projekt (die Horizon-Reihe war wohl von Anfang an als Trilogie geplant), es soll ein Online-Spiel im Horizon-Universum geben und dann arbeitet man noch an einem externen Horizon-Projekt bei Sony.

Da ist also einiges für die kommenden Jahre geplant und Aloy rückt als Marke und Charakter in den Fokus der PlayStation. Eine Serie bei Netflix werden wir übrigens auch irgendwann sehen. Freut mich, ich mag die Horizon-Spiele und bin auf Teil 3 gespannt. Mal schauen, ob wir nach dem DLC erste Details dazu bekommen.

Video: Das Steam Deck als neue PlayStation Portable

