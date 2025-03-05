Firmware und OS

PlayStation: Sony will neue Spiele und Funktionen vorab mit euch testen

Sony möchte den Zugang zu neuen Funktionen vor dem Marktstart erleichtern und hat daher das „Beta Program at PlayStation“ ins Leben gerufen. Man konnte schon bisher Beta-Funktionen vorab ausprobieren, damit wird es allerdings leichter.

Interessierte Nutzer können sich hier bei Sony anmelden und können dann, wenn sie ausgewählt werden (was laut Sony nicht garantiert ist) neue Funktionen für die PS5, neue Spiele und auch Neuerungen der PlayStation-App vorab ausprobieren.

Es kann jeder teilnehmen, wichtig ist nur ein „nicht negativ aufgefallenes Konto für PlayStation Network“. Sony hat noch nicht verraten, welche Dinge in absehbarer Zeit als Beta anstehen, aber ich vermute, dass da einiges kommt, sonst hätte man dieses Programm nicht gestartet und den Zugang zu Beta-Funktionen erleichtert.

