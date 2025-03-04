Split Fiction im ersten Test: Wieder Kandidat für Spiel des Jahres?

Mit It Takes Two hat Hazelight nach zwei Anläufen ein Spiel auf den Markt gebracht, welches nicht nur für mich eines der besten Spiele der letzten Jahre ist, es gewann damals auch den beliebten Titel als Spiel des Jahres bei den Game Awards 2021.

Jetzt ist man mit Split Fiction zurück und es ist erneut ein reines Koop-Spiel, ihr könnt es nicht alleine zocken. Für meine Frau und mich war It Takes Two damals ein echtes Highlight und wir haben uns auch gemeinsam Split Fiction angeschaut.

Worum geht es? Dieses Mal schlüpft ihr in die Rollen von Zoe und Mio und erlebt, meistens abwechselnd, zwei Welten, einmal Fantasy und einmal Science Fiction.

Die Rahmenhandlung ist am Anfang recht simpel, eine Firma will die Ideen der zwei klauen und das geht schief und so erleben Zoe und Mio abwechselnd ihre eigenen Geschichten, die sie eigentlich veröffentlichen wollen. Wir haben das Spiel leider noch nicht ganz beendet, aber gegen Ende kommt doch noch etwas Tiefe hinein.

Was ich bisher aber sagen kann, nach ca. 70 bis 80 Prozent: Hazelight hat wieder voll abgeliefert. Split Fiction strotzt nur so vor Abwechslung, jedes Level ist anders und als Gamer gibt es unglaublich viele Anspielungen an bekannte Spiele. Seien es Metroid, Tron, Wave Race, SSX, irgendwie auch Hogwarts Legacy und viele mehr.

Und wie bei It Takes Two war ich bisher oft erstaunt, wie viel Liebe zum Detail im Gameplay und in einigen Level steckt. Split Fiction sieht nicht nur gut aus, es ist an einigen Stellen so detailliert gestaltet, dass man die Liebe der Entwickler sieht. Und sie müssten es oft nicht, da das Spiel ein hohes Tempo hat und man es nicht sieht.

Split Fiction läuft dabei butterweich, auch wenn extrem viel los ist und man mit zwei Personen an einer Konsole (in meinem Fall einer PS5) zockt. Ich habe bisher nicht einen Bug gesehen und nicht nur das, es ist ein abgeschlossenes Spiel, es gibt kein DLC, es gibt keine In-App-Käufe, nichts, es ist einfach nur ein sehr gutes Spiel.

Doch kann Split Fiction mit It Takes Two mithalten? Jain. Bei den Level und beim Gameplay würde ich sagen ja, es wirkt wie ein Nachfolger, der meistens besser ist.

Doch ich muss auch sagen, dass uns die Story von It Takes Two (es gibt übrigens die ein oder andere Anspielung im Spiel) etwas besser gefallen hat. Lag vielleicht auch daran, dass wir verheiratet sind und man bei Split Fiction zwei Unbekannte spielt, die eine Freundschaft aufbauen. Aber es gibt noch einen anderen Grund.

Wir mögen den Humor von Hazelight, dieser kommt in It Takes Two aber etwas besser rüber. Split Fiction ist eine Ecke ernster, was nicht schlecht ist, aber ein Dr. Hakim (das Buch der Liebe) von It Takes Two fehlt, der hat sehr viel ausgemacht.

Split Fiction gibt es für die PlayStation, die Xbox und den PC. Eine Version für die Nintendo Switch wurde bisher noch nicht angekündigt, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Entwickler langfristig die Nintendo Switch 2 im Auge haben.

Die Story von Split Fiction liegt bei ca. 12 bis 15 Stunden, mit den Nebenmissionen, die man leicht findet und die eine Pflicht (!) sind, kann man noch etwas mehr Zeit in das Spiel stecken. Die UVP liegt bei 49,99 Euro, aber ich habe schon Angebote für fast 40 Euro gesehen, hier dürfte sich der Preis also vermutlich bald einpendeln.

Uns fehlt noch das Finale von Split Fiction, was wir zeitlich leider nicht mehr vor Fall des Embargos geschafft haben. Doch auch ohne das Finale kann ich Split Fiction wärmstens empfehlen. Wenn man gerne Koop-Spiele zockt, das ist eben der Punkt.

Wo bekommt man aber in der heutigen Zeit noch ein vollwertiges AAA-Spiel ohne Bugs zum Start, In-App-Käufe, angekündigtes DLC, allerdings mit (wirklich guter) Vertonung auf Deutsch, was unglaublich kreativ ist und weniger als 50 Euro kostet?

Ich weiß nicht, ob Split Fiction wieder ein Kandidat für das Spiel des Jahres ist, es kann nicht ganz mit It Takes Two mithalten und es ist sehr ähnlich. Wer aber It Takes Two mochte, dem kann ich Split Fiction blind empfehlen, es ist eine ganz klare Kaufempfehlung. Und für mich mit Sicherheit wieder ein Highlight für 2025.

Das Tolle an den Spielen von Hazelight ist nämlich das Erlebnis, welches man mit anderen Personen beim Spielen hat. Wir haben es entspannt am Abend auf einem 75 Zoll großen TV im Wohnzimmer gezockt und da ist es eine tolle Alternative zu einer Serie oder einem Film. Ach, und eine Sache ist vielleicht für einige wichtig.

Split Fiction: Wie schwer ist das Spiel?

Split Fiction hat eine gute Balance bei der Schwierigkeit, nur gegen Ende wird es hier und da anspruchsvoll. Meine Frau ist keine intensive Gamerin, sie hat zwar auch schon Zelda und Co. gezockt, aber ist auf einem ganz anderen Level als ich.

Für mich ist Split Fiction sehr gut machbar, für sie ist es öfter mal knifflig. Doch das Spiel verzeiht viel, denn es gibt alle paar Sekunden einen Speicherpunkt. Selbst wenn ein Partner also häufiger stirbt, dann macht man oft dort weiter, wo man kurz vorher gestorben ist. Ich würde die Balance im Spiel als durchaus fair bezeichnen.

Wer wenig bis gar nicht spielt, sollte keine Angst haben, wer viel spielt und ab und an mal schwere Spiele wie ein Soulslike vor sich hat, der sollte allerdings auch seine Erwartungen senken, denn eine Malenia von Elden Ring bekommt ihr hier nicht.

