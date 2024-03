PlayStation Store: Sony startet viele neue Angebote

Es gibt mal wieder eine neue Aktion von Sony im PlayStation Store, denn man hat die „Frühlingsangebote“ für 2024 gestartet. Mit dabei sind unter anderem Call of Duty: MW III, STAR WARS Jedi: Survivor und Banishers: Ghosts of New Eden.

Man kann laut Sony bis zu 75 Prozent sparen, was natürlich nur eine Zahl ist, die Spieler anlocken soll. Bei aktuellen und guten Spielen ist der Rabatt nicht so hoch, außerdem hilft da auch immer ein kurzer Preisvergleich, da viele Shops mitziehen.

Die Auswahl ist aber nicht schlecht, es gibt u.a. It Takes Two, Red Dead Redemption 2, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy und mehr. Schaut gerne direkt im PlayStation Store vorbei, laut Sony kommen ab dem 10. April auch noch mehr Angebote dazu.

Video: PlayStation 5 Pro im Detail

