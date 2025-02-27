Gaming

PlayStation VR2: Sony senkt den Preis dauerhaft

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Playstation Vr Psvr2 Detail

Sony hat heute bekannt gegeben, dass man den Preis des VR-Headsets für die PS5 dauerhaft senkt, ab März liegt dieser bei 449,99 Euro in Deutschland. Das sind 150 Euro weniger als die UVP zum Marktstart (599,99 Euro), also nicht gerade wenig.

Ich habe das VR-Headset schon fast aufgegeben, aber dann kam letztes Jahr eine ziemlich gute Aktion, bei der man die Brille für ca. 400 Euro kaufen konnte. Und das hat die Nachfrage stark angekurbelt und Sony vermutlich ins Grübeln gebracht.

Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die neue UVP gilt für das Headset und für das Bundle mit Horizon Call of the Mountain, schaut also unbedingt, dass ihr euch das Bundle schnappt, denn das Spiel ist quasi „kostenlos“, es ist die gleiche UVP.

Bei Amazon zahlt man derzeit noch ca. 550 Euro und sogar 600 Euro mit Spiel, aber ich gehe davon aus, dass der Preis nach der heutigen Ankündigung zeitnah angepasst wird, denn das VR-Headset wird jetzt wohl keiner zu diesem Preis kaufen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. gork 🎖
    sagt am

    Gran Turismo 7 mit Lenkrad und der PSVR2 war eine der geilsten und intensivsten Gaming-Erfahrungen meines Lebens! Alleine dafür hatte sich die Anschaffung gelohnt.

    Danach ist das Headset aber leider schnell verstaubt aufgrund mangelnder für mich interessanter Titel und letztendlich verkauft worden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation VR2: Sony senkt den Preis dauerhaft
Weitere Neuigkeiten
Apple Event September 2021 Header
Apple plant angeblich ein neues Abo für 2026
in Dienste
Steam Deck Oled Weiss
PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus
in Gaming
Volvo S90 Detail Header
Volvo hat keine Zukunft für Kombis geplant
in Mobilität
Skoda überrascht mit neuem Elektroauto
in Mobilität
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität
Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Mittelklasse-Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit
in Smartphones
Samsung beendet die alte Smartwatch-Ära
in Wearables
Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar
in Tarife
Deutschland und Frankreich starten Allianz gegen Desinformation: ARTE und Deutsche Welle im Fokus
in News
Dkb Header
DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus
in Fintech