PlayStation VR2: Sony senkt den Preis dauerhaft
Sony hat heute bekannt gegeben, dass man den Preis des VR-Headsets für die PS5 dauerhaft senkt, ab März liegt dieser bei 449,99 Euro in Deutschland. Das sind 150 Euro weniger als die UVP zum Marktstart (599,99 Euro), also nicht gerade wenig.
Ich habe das VR-Headset schon fast aufgegeben, aber dann kam letztes Jahr eine ziemlich gute Aktion, bei der man die Brille für ca. 400 Euro kaufen konnte. Und das hat die Nachfrage stark angekurbelt und Sony vermutlich ins Grübeln gebracht.
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die neue UVP gilt für das Headset und für das Bundle mit Horizon Call of the Mountain, schaut also unbedingt, dass ihr euch das Bundle schnappt, denn das Spiel ist quasi „kostenlos“, es ist die gleiche UVP.
Bei Amazon zahlt man derzeit noch ca. 550 Euro und sogar 600 Euro mit Spiel, aber ich gehe davon aus, dass der Preis nach der heutigen Ankündigung zeitnah angepasst wird, denn das VR-Headset wird jetzt wohl keiner zu diesem Preis kaufen.
Gran Turismo 7 mit Lenkrad und der PSVR2 war eine der geilsten und intensivsten Gaming-Erfahrungen meines Lebens! Alleine dafür hatte sich die Anschaffung gelohnt.
Danach ist das Headset aber leider schnell verstaubt aufgrund mangelnder für mich interessanter Titel und letztendlich verkauft worden.