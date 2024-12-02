PlayStation VR2: Kommt jetzt der überraschende Erfolg des Headsets?
Sony schickte Anfang 2023 eine neue VR-Generation für die PS5 ins Rennen, doch die Nachfrage war verhalten. Sie war sogar so schlecht, dass Sony sie pausierte und im Sommer hieß es, dass Sony das VR-Headset schon fast aufgegeben hat.
Es kommen noch Spiele, aber keine großen AAA-Highlights, und man hat den PC-Support eingeführt, um wenigstens hier noch ein paar Einheiten zu verkaufen. Doch es wäre möglich, dass eine aktuelle Aktion die Lage überraschend ändern könnte.
PSVR2: Angebot pusht die Verkäufe massiv
Im Rahmen des Black Friday 2024 hat Sony den Preis deutlich gesenkt, mit Horizon Call of the Mountain zahlt man derzeit nur 399,99 Euro und somit sogar 250 Euro (!) weniger, als die UVP. Und diese Aktion kommt bei den Kunden wohl sehr gut an.
Sucht man zum Beispiel bei Amazon Deutschland, dann ist PlayStation VR2 bei vielen Anbietern ausverkauft und man sieht, dass Sony fast 1.000 Einheiten letzten Monat im Angebot verkauft hat. In den USA wurden sogar über 20.000 Einheiten (!) im letzten Monat bei Amazon verkauft. Und wir sprechen nur über einen Händler.
Sucht man im Preisvergleich bei Idealo, dann findet man das Bundle auch nicht mehr für 400 Euro, es gibt nur noch Angebote ohne Spiel. Und auch im Store von Sony selbst ist die VR-Brille mittlerweile ausverkauft. Ändert sich das Blatt jetzt?
PSVR2: Doch nur ein kurzes Aufleben?
Schwer zu sagen, aber vielleicht war das PSVR2-Headset vielen einfach zu teuer und 400 Euro sind der optimale Preis. Die Sache ist nur die, angeblich sind keine großen Blockbuster von Sony selbst in der Entwicklung und falls man den Preis jetzt wieder abhebt, dann war das vielleicht nur ein letztes und kurzes Aufleben.
Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn sich bei PSVR2 ab 2025 wieder mehr tut, und damit meine ich nicht nur neue Spiele von ein paar Drittanbietern, da kommt schon noch einiges, ich würde gerne mehr von den PlayStation Studios sehen.
PSVR2 mit PS5 ist für mich nach wie vor das beste Gesamtpaket für die VR Spielerfahrung! Die einzigartig gebotene Summe an VR Features ergibt einfach für mich das beste VR Erlebnis!
Ich habe gerade das neue Metro Awakening darauf genossen. Durch die Kombination aus Oleds Screens mit ihrem absoluten Schwarz und tollen HDR Farben und den ganzen FFB Effekten und besonders bei diesem Titel der Headrumble (ich sag nur: ins Gesicht springende fette Spinnen, wo man auch noch ein haptisches Feedback auch am Kopf spürt uvm!)
Ich habe den Kauf neben einer Quest 2 damals nie bereut.
Aber auch ich bin der Meinung, dass der Preis für die PSVR2 viel zu hoch war und allerspätestens jetzt auf einen Preis unter 400 eur (dauerhaft) gesenkt werden müsste von Sony, um dieses tolle Gerät, mit viel Potential, nicht komplett in der Versenkung verschwinden zu lassen. Mehr eigene un tolle Exklusivtitel von Sony würden der Brille auch zusätzlich helfen klar, aber der Markt diktiert leider, dass die grafisch schwache Quest-Plattform, den Maßstab darstellt. Auch Metro Awakening, so toll wie es schon ist als Multititel hätte nochmal eine ganz andere krassere Nummer sein können, wenn es nicht durch die begrenzten Fähigkeiten der mobilen Plattformen ausgebremst würde. But it is, what it is!
hätten Sie angekündigt das endlich die VR1 Spiele drauf laufen, dann wäre es ein gutes Angebot. So hab ich keinen Grund gesehen, dass zu kaufen.
Kommt ein bißchen spät. Habe mich (auch aus Preisgründen) trotz PS5 für die Quest 3 entschieden, und bereue es kein bißchen. Ja, die Grafik wird etwas schwächer sein, aber Spielauswahl sieht besser aus, es werden von Meta große Spiele wie Batman Arkham Shadow produziert und vor allem kann man sie überall nutzen, nicht nur da wo die Konsole steht. Würde jetzt nie mehr eine VR Brille mit Kabel und stationärer Bindung kaufen.
Wunschdenken…