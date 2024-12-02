PlayStation VR2: Kommt jetzt der überraschende Erfolg des Headsets?

Sony schickte Anfang 2023 eine neue VR-Generation für die PS5 ins Rennen, doch die Nachfrage war verhalten. Sie war sogar so schlecht, dass Sony sie pausierte und im Sommer hieß es, dass Sony das VR-Headset schon fast aufgegeben hat.

Es kommen noch Spiele, aber keine großen AAA-Highlights, und man hat den PC-Support eingeführt, um wenigstens hier noch ein paar Einheiten zu verkaufen. Doch es wäre möglich, dass eine aktuelle Aktion die Lage überraschend ändern könnte.

PSVR2: Angebot pusht die Verkäufe massiv

Im Rahmen des Black Friday 2024 hat Sony den Preis deutlich gesenkt, mit Horizon Call of the Mountain zahlt man derzeit nur 399,99 Euro und somit sogar 250 Euro (!) weniger, als die UVP. Und diese Aktion kommt bei den Kunden wohl sehr gut an.

Sucht man zum Beispiel bei Amazon Deutschland, dann ist PlayStation VR2 bei vielen Anbietern ausverkauft und man sieht, dass Sony fast 1.000 Einheiten letzten Monat im Angebot verkauft hat. In den USA wurden sogar über 20.000 Einheiten (!) im letzten Monat bei Amazon verkauft. Und wir sprechen nur über einen Händler.

Sucht man im Preisvergleich bei Idealo, dann findet man das Bundle auch nicht mehr für 400 Euro, es gibt nur noch Angebote ohne Spiel. Und auch im Store von Sony selbst ist die VR-Brille mittlerweile ausverkauft. Ändert sich das Blatt jetzt?

PSVR2: Doch nur ein kurzes Aufleben?

Schwer zu sagen, aber vielleicht war das PSVR2-Headset vielen einfach zu teuer und 400 Euro sind der optimale Preis. Die Sache ist nur die, angeblich sind keine großen Blockbuster von Sony selbst in der Entwicklung und falls man den Preis jetzt wieder abhebt, dann war das vielleicht nur ein letztes und kurzes Aufleben.

Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn sich bei PSVR2 ab 2025 wieder mehr tut, und damit meine ich nicht nur neue Spiele von ein paar Drittanbietern, da kommt schon noch einiges, ich würde gerne mehr von den PlayStation Studios sehen.

