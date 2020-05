Poco: Xiaomi-Event am 12. Mai bestätigt

Der globale Account von Poco startete am 1. Mai mit einigen Tweets und deutete an, dass wir bald ein neues Smartphone sehen werden. Das Poco F2 Pro steht an und mittlerweile haben wir auch ein offizielles Datum: 12. Mai 2020.

Uns erreichte soeben auch die deutsche Pressemitteilung mit dem Hinweis, dass es ein „Global Launch“ sein wird. Das Poco F2 Pro könnte also bald zu uns nach Deutschland kommen, wir hatten hier ja auch schon die Euro-Preise.

-->

Neben dem Poco F2 Pro könnte es auch ein Poco M2 Pro geben und vielleicht bekommen wir auch das Poco X2. Heißt: Das Redmi K30, Redmi K30 Pro und Redmi Note 9 Pro könnten als Poco-Lineup nach Europa kommen.

Xiaomi Mi 10 Lite: Datenblatt aufgetaucht Xiaomi präsentierte vor ein paar Tagen nicht nur das Mi 10 und Mi 10 Pro für den deutschen Markt, man bestätigte auch noch das Xiaomi Mi 10 Lite. Allerdings hielt man sich mit Details zur Ausstattung zurück und einen Preis…4. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->