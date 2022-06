Polestar 5: Elektro-Flaggschiff kommt am 21. Juni als Prototyp

Polestar ist ein Fan des Goodwood Festival of Speed und hat auch in diesem Jahr wieder ein paar Ankündigungen dabei. So werden wir kommende Woche die neue Version des Polestar 2 vor Ort sehen. Doch ein Highlight ist auch noch geplant.

Polestar 5 geht kommende Woche auf Testfahrt

Ende 2021 wurde der Polestar 5 offiziell bestätigt, das neue Elektro-Flaggschiff, was 2024 kommt und es gegen Modelle wie den Porsche Taycan aufnehmen soll. Am 21. Juni werden wir den Polestar 5 auf dem Festival als Prototypen sehen.

Das finale Design wird man wohl noch nicht enthüllen, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und die Patentbilder begutachten. Doch ein etwas älteres Bild (über diesem Abschnitt) und ein neues Bild (Beitragsbild) geben einen Eindruck.

Mal schauen, ob wir kommende Woche auch schon erste Details zur Serienversion bekommen werden, wie etwa Reichweite oder Performance. Alles wird man sicher nicht verraten, aber ein paar Kleinigkeiten darf Polestar gerne schon mal nennen.

