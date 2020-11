Porsche 911 wird nicht so schnell elektrisch

Porsche feiert derzeit einen durchaus großen Erfolg mit dem Taycan und da gibt es immer mal wieder die Frage, wie es mit weiteren Elektroautos von Porsche aussieht (nach dem Taycan Cross Turismo und dem elektrischen Macan, die geplant sind).

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Ikone, einem rein elektrischen 911er? Das sieht Oliver Blume weiterhin anders. Im Gespräch mit Investoren machte der Chef von Porsche klar: Der 911er wird noch lange Zeit als Benziner auf den Markt kommen.

Let me be clear, our icon, the 911, will have a combustion engine for a long time to come. The 911 is a concept of the car that is prepared for the combustion engine. It’s not useful to combine it with pure electric mobility. We believe in purpose-designed cars for electric mobility.