Porsche Taycan Cross Turismo kommt doch erst 2021

Porsche präsentierte letztes Jahr den Taycan, das erste Elektroauto vom Konzern. 2020 sollte der Porsche Taycan Cross Turismo folgen, den man bereits intensiv testet. Doch nun hat man mitgeteilt, dass das Elektroauto doch erst 2021 kommt.

Statt „Ende 2020“ heißt es nun „Anfang 2021“, was laut Oliver Blume aber kein Problem für Porsche sei. Der Taycan kommt gut an und wurde ebenfalls auf einen aktuellen Stand gebracht. Eine Verspätung vom Cross Turismo sei okay.

Beim rein elektrischen Porsche Macan läuft alles nach Plan, so Blume, aber da hat man bisher auch noch kein Datum kommuniziert. Wir werden also nie erfahren, ob der Marktstart hier ebenfalls etwas nach hinten verschoben wurde.

