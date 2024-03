Porsche wagt mit 911er den elektrischen Schritt

Porsche spricht gerne und viel über die vollelektrische Zukunft der Marke, doch vor vier Jahren tönte man noch groß, dass der 911er die Ausnahme bleibt und „nie“ elektrisch wird. Mittlerweile klingt das anders, ein elektrischer 911er könnte sogar schon in der Planung sein. Falls das stimmt, kommt dieser aber nicht vor 2030.

Porsche 911 startet 2024 als Hybrid

Das heißt aber nicht, dass die Kunden eines Porsche 911 nicht schon früher einen Vorgeschmack bekommen, denn wir werden im Sommer 2024 die erste Hybrid-Version sehen, so Autocar. Mit der nächsten Generation, die dann gegen 2027 ansteht, wird die Auswahl an elektrischen Antrieben angeblich sogar wachsen.

Den Anfang macht in diesem Jahr aber ein Elektromotor an der Vorderachse, der Verbrenner feuert die Hinterachse an. Wir bekommen allerdings nur eine Mild-Hybrid-Version mit einem sehr kleinen und leichten Akku. Der Fokus liegt nicht auf der elektrischen Fortbewegung, sondern noch mehr Power beim Start des 911ers.

Porsche plant Zukunft mit E-Fuels

Porsche geht diesen Schritt also nicht, damit man den 911er in der Stadt elektrisch bewegen kann, man passt sich damit strengeren CO₂-Vorgaben an. Und damit der Sportwagen noch eine Weile erhalten bleibt, ist für die kommende Generation auch der Schritt zu E-Fuels geplant. Diese sind extrem teuer und daher kaum verbreitet.

Doch wenn es eine Zielgruppe für einen Literpreis von ca. 50 Euro gibt, dann ist sie hier zu finden. Wobei ich das ehrlich gesagt auch bezweifle, da es bis Ende des Jahrzehnts auch gute Elektroautos in dieser Klasse geben wird. Nur, weil man sich ein Auto für über 100.000 Euro leisten kann, will man das nicht so teuer betanken.

Ich bin aber mal gespannt, wie die Zukunft des Porsche 911 aussieht, der eine Ikone für die Marke ist. Es geht in diesem Jahr mit einem milden Hybriden los, dann wird sicher ein Plug-In-Hybrid mit der nächsten Generation folgen, kommt aber danach wirklich der Schritt zu einem Elektroauto? Oder hat der Verbrenner eine Zukunft?

