Postbank Bargeld-Code startet offiziell

Die Postbank führt wie bereits angekündigt ab sofort ein neues Angebot ein, mit dem Kunden an 12.500 Standorten in Deutschland bis zu 999,99 Euro pro Tag abheben oder einzahlen können.

Über die Postbank-App können Kunden einen Barcode generieren, mit dem sie innerhalb von zwei Stunden bei teilnehmenden Händlern an Bargeld kommen. Der Service ist bereits von anderen Banken bekannt und bei großen Supermarkt- und Drogerieketten wie Rewe, Penny, DM und Rossmann verfügbar.

Er erweitert das Bargeldangebot der Postbank über die eigenen Filialen und Geldautomaten hinaus. Diese Funktion ist vorerst nur für Einzelkonten verfügbar, für Gemeinschaftskonten wird sie erst später zur Verfügung stehen.

Postbank baut die Bargeldversorgung aus

Der neue Service bietet Vorteile gegenüber herkömmlichen Bargeld-Verfahren. Während Angebote des Handels oft niedrige Auszahlungslimits von maximal 200 Euro haben und an einen Einkauf in der Filiale gebunden sind, können Postbank-Kunden damit auch höhere Auszahlungsbeträge (maximal 300 Euro pro Transaktion bzw. 999,99 Euro pro Tag) erhalten, ohne etwas kaufen zu müssen.

Auch Einzahlungen sind bis zur gleichen Höhe möglich, was insbesondere für Geschäftskunden von Vorteil ist. Dabei gilt immer: Das Auszahlen von Geld ist entgeltfrei. Beim Einzahlen fällt eine Gebühr von 1,5 % des Einzahlungsbetrages an.

Die Postbank kooperiert übrigens mit der Grenke Bank AG und Paysafe, um den Service „Bargeld per Barcode“ anbieten zu können. Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 soll der Service auch in der Mobile-App der Deutschen Bank verfügbar sein.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.