Aldi Nord schlägt Lidl: Bargeld abheben einfach und flexibel

Aldi Nord bietet nun auch offiziell in allen 2.200 Filialen in West-, Nord- und Ostdeutschland die Möglichkeit, Bargeld an der Kasse abzuheben. Dabei ist die Umsetzung, wie auch bei Aldi Süd, der Lidl-Lösung einen entscheidenden Schritt voraus.

Der Bargeld-Service ist nicht nur in ländlichen Regionen wichtig, in denen es nur wenige Bankfilialen und Geldautomaten gibt. Ein Vorteil des neuen Angebots von Aldi Nord ist die Flexibilität. Kunden können bereits ab einem Einkaufswert von einem Euro Bargeld abheben, wobei Beträge in 10-Euro-Schritten bis zu 200 Euro pro Einkauf möglich sind.

Aldi Nord überzeugt mit akzeptierten Zahlungsmitteln

Darüber hinaus – und das ist der wichtige Punkt – akzeptiert Aldi Nord eine Vielzahl von Zahlungsmitteln, darunter Maestro- und V-Pay-Karten sowie Master- und VISA-Debit/Kreditkarten. Auch kontaktloses Bezahlen wird natürlich unterstützt. Vor der Einführung wurde der Service in den ALDI Nord Filialen der Regionalgesellschaften Herten, Radevormwald und Sievershausen getestet.

Ein Vergleich mit anderen Discountern zeigt, dass der Service von Aldi Nord besser auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. Bei Lidl beispielsweise kann Bargeld ausschließlich mit der girocard abgehoben werden, was weniger Flexibilität bietet. Auch, weil viele Direktbanken und Fintechs ihren Kunden gar keine (kostenfreie) girocard zur Verfügung stellen.

Beim Einkaufen Geld abheben

Folgende Händler ermöglichen es, beim Einkaufen Geld abzuheben:

Lidl (ab 5 € Einkaufswert; nur girocard)

REWE (ab 0,01 € Einkaufswert; nur girocard)

dm (ab dem ersten Produkt; auch mit Visa, Mastercard)

netto Marken-Discount (ab 10 € Einkaufswert; nur girocard)

netto mit „Scottie“ (ab 5 € Einkaufswert; nur girocard)

Aldi Süd (ab 5 € Einkaufswert; auch mit Mastercard, Visa, Diners Club, Discover)

Aldi Nord (ab 1 € Einkaufswert; auch mit Mastercard, Visa, Maestro)

Kaufland (ab 10 € Einkaufswert; nur girocard)

Norma (ab 5 € Einkaufswert; auch mit Mastercard)

Müller Drogerie (ab dem ersten Produkt; auch mit Mastercard / Maestro, evtl. auch Visa? → uneindeutig kommuniziert)

PENNY (ab 10 € Einkaufswert; nur girocard)

tegut (ab 10 € Einkaufswert; nur girocard)

Toom Baumarkt (ab 10 € Einkaufswert; nur girocard)

famila (ab 10 € Einkaufswert; auch mit Mastercard)

EDEKA (je nach Niederlassung; i.d.R. ab 20 € Einkaufswert)

DISKA (ab 10 € Einkaufswert)

Marktkauf (je nach Niederlassung; ab 10 € Einkaufswert)

Denns Biomarkt (ab 20 € Einkaufswert)

Sky Supermarkt (ab 10 € Einkaufswert)

Shell-Tankstellen (kostenlos für Kunden der Cash Group)

…

Achtung: Meine Aufzählung ist natürlich nicht vollständig. Auch bei den Angeboten der Händler gibt es immer wieder Änderungen. Hinweise dazu bitte in den Kommentaren melden. Vielen Dank.

