Postbank: Umzug der IT-Systeme führt zu massiven Einschränkungen – Cash Group springt ein

Die Postbank startet ab heute und für mehrere Tage Wartungsarbeiten, die zu massiven Einschränkungen führen werden. Auch die Postbank Geldautomaten sind dann außer Betrieb. Zum Glück gibt es die „Cash Group“.

Aufgrund des Umzugs der IT-Systeme stehen zahlreiche Dienste der Postbank vom heutigen 31. März 2023, ab ca. 17:00 Uhr bis zum 3. April 2023, ca. 14:00 Uhr nur äußerst eingeschränkt zur Verfügung. Da es sich hierbei um einen längeren Zeitraum handelt, sollten Kunden der Bank das berücksichtigen.

Auch Geldautomaten der Postbank stehen ab heute mehrere Tage aufgrund der angekündigten Systemumstellung nicht zur Verfügung. Bargeld abheben können Kunden dann nur bei Partnern im Handel (z. B. Shell Tankstellen) oder an den Geldautomaten der Cash Group.

Postbank Bargeldbezug: Die Cash Group springt ein

Die Cash Group ist ein Zusammenschluss mehrerer deutscher Banken, der es den Kunden ermöglicht, an den Geldautomaten der Mitgliedsbanken (hier zu finden) kostenlos Bargeld abzuheben. Zur Cash Group gehören die Deutsche Bank, die Commerzbank, die HypoVereinsbank, die Postbank sowie deren Tochtergesellschaften und Kooperationspartner.

Durch den Zusammenschluss der Banken können Kunden mit ihrer Bankkarte an rund 9.000 Geldautomaten in Deutschland kostenlos Bargeld abheben. Die Cash Group ist damit eine gute Möglichkeit für Postbank-Kunden, während der Wartungsarbeiten ohne zusätzliche Gebühren an Bargeld zu kommen.

Die Postbank ist in Deutschland relativ weit verbreitet und betreibt rund 800 Filialen sowie zahlreiche Geldautomaten.

Das erwartet die Kunden der Postbank

Von Freitag, 31. März, ca. 17:00 Uhr bis Montag, 3. April 2023, ca. 9:00 Uhr stehen die Postbank Geldautomaten sowie die SB-Terminals nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Das Telefon-Banking steht nicht zur Verfügung. Filialen stehen nur für Postdienstleistungen zur Verfügung.

Von Freitag, 31. März, ca. 17:30 Uhr bis Montag, 3. April 2023, ca. 14:00 Uhr stehen die das Postbank Onlinebanking & Brokerage, die Postbank App und die Finanzassistent-App nicht zur Verfügung.

Um beleghafte Aufträge rechtzeitig vor dem Quartalswechsel buchen zu können, müssen diese bis spätestens 28. März 2023 in den Postbank-Filialen abgeben oder auf den Postweg geben werden.

Alle Details zu den Einschränkungen, auch zur Kartennutzung oder zu den Bestell- und Buchungssystemen, sind auf einer Sonderseite der Postbank aufgelistet.

Die Postbank gehört zum Konzern der Deutsche Bank AG. Die Postbank bietet Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an und ist besonders bekannt für ihre Produkte im Bereich Girokonten, Sparkonten, Kredite und Wertpapierhandel. Ursprünglich wurde die Postbank als Tochterunternehmen der Deutschen Post AG gegründet, wurde aber später an die Deutsche Bank verkauft.

