Pragmata: Dystopischer Science-Fiction-Abenteuer wird 2026 erscheinen

Es gibt Games, die mich aufgrund ihres Artstyles, ihrer Aufmachung und ihres Stils bereits bei der Ankündigung begeistern und die ich bis zur Veröffentlichung weiter aktiv verfolge. Das dystopische Mondabenteuer Pragmata aus dem Hause Capcom wurde bereits 2020 angekündigt, seither gab es bis auf zwei Verschiebungen kaum Informationen zum Spiel. Im Zuge der letzten State of Play wurde nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht.

Erste bewegte Bilder zu Pragmata

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Hugh, der von der Androidin Diana begleitet wird und mysteriöse Umstände auf einer Mondbasis untersucht. Weitere ausführliche Informationen zur Geschichte wurden bisher nicht veröffentlicht.

Das japanische Entwicklerstudio Capcom will mit Pragmata laut Pressemitteilung eine „völlig neue IP mit dem Ziel langfristigen Wachstums“ fördern und plant, in Zukunft weitere Informationen zum Inhalt des Spiels und zum Veröffentlichungstermin bekannt zu geben.

Meiner Meinung nach sieht das Spiel durchaus interessant aus und macht Lust auf mehr. Die Vorfreude, die ich bei der Ankündigung vor fünf Jahren hatte, ist jetzt neu entfacht. Pragmata soll 2026 erscheinen, also etwa sechs Jahre nach der offiziellen Ankündigung – gut Ding will Weile haben, auch im Trailer wird kurz und scherzhaft darauf Bezug genommen.