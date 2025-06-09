Preise, Bestände und mehr: Discounty lässt euch euren eigenen Supermarkt leiten

Sogenannte Indie-Games haben für mich einen hohen Stellenwert und machen mir aufgrund ihrer Einfachheit und Schlichtheit oft mehr Spaß als so mancher AAA-Blockbuster. Daher hat mich das Game Discounty direkt angesprochen, denn ihr schlüpft in die Rolle eines Supermarktbesitzers, der das Geschäftsimperium seiner Tante ausbauen muss.

Dein Laden, deine Ware und deine Preise

Das Spiel legt einen großen Fokus auf den Simulationsaspekt und umfasst sämtliche Themen, mit denen sich ein Supermarktleiter auseinandersetzen muss: Einkaufspreise, Lagerbestände, Kassenabrechnungen, Verkaufsverträge oder die Positionierung der Verkaufsware im Laden.

Je größer man wird und erfolgreicher man wirtschaftet, desto mehr Einfluss hat man in der Spielwelt von Blomkest – und riskiert auch, sich den Neid und die Missgunst der Einwohner zuzuziehen.

Ich bin ein Liebhaber solcher Simulationsspiele, ich bin zudem auch ein Endlosoptimierer in Games. Aus diesem Grund werde ich mir das Spiel am Veröffentlichungsdatum wohl genauer anschauen müssen beziehungsweise die auf 45 Minuten zeitlich begrenzte Demoversion auf der PC Steam-Plattform ausprobieren.

Discounty wird am 21. August als digitale Version für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series S und X, Nintendo Switch und PC erscheinen. Die Versionen für die PS5 und die Nintendo Switch werden auch als physische Handelsversionen auf den Markt kommen, eine Vorbestellung beider Versionen ist bereits bei verschiedenen Händler wie Amazon möglich. Der Preis wird mit 39.99 Euro angegeben.

