Preissturz bei Metas Werbefrei-Abos in der EU

Meta hat heute wichtige Änderungen für Facebook und Instagram in der EU angekündigt, darunter eine Preissenkung von 40 % für werbefreie Abonnements.

Nutzer in der EU können weiterhin zwischen einem kostenpflichtigen, werbefreien und einem kostenlosen, werbefinanzierten Modell wählen. Neu ist die Option einer weniger personalisierten Werbung für diejenigen, die das kostenlose Modell bevorzugen. Diese weniger personalisierte Werbung basiert laut Meta auf minimalen Daten wie Alter, Geschlecht und Standort und soll den Datenschutzanforderungen der EU-Regulierung entsprechen, so das Unternehmen.

Wichtig zu wissen: für Nutzer ohne personalisierte Anzeigen werden einige Formate nicht überspringbar sein.

Werbefreies Abonnement ab 5,99 Euro

Der Preis für das werbefreie Abonnement wird ab sofort auf 5,99 Euro pro Monat über die Webversion und 7,99 Euro über die mobilen Apps gesenkt. Meta reagiert damit auf regulatorische Vorgaben, insbesondere die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Digital Markets Act (DMA). Mit der Preissenkung und der Einführung von weniger personalisierter Werbung möchte Meta seinen Service für europäische Nutzer zugänglicher machen, ohne jedoch vollständig auf personalisierte Werbung zu verzichten, die nach wie vor das zentrale Geschäftsmodell des Unternehmens darstellt.

Meta bleibt entschlossen, personalisierte Werbung als wichtigen Beitrag für Unternehmen und Nutzer in der EU zu verteidigen. Meta argumentiert, dass personalisierte Werbung zum Wirtschaftswachstum beitrage und Arbeitsplätze schaffe. Weniger effiziente Werbung könnte jedoch zu Umsatzeinbußen für europäische Unternehmen führen. Daher plädiert Meta weiterhin für eine Regulierung, die einen verantwortungsvollen Umgang mit personalisierter Werbung ermöglicht und gleichzeitig die Rechte der Nutzer schützt.