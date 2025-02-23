Prime Video: Amazon kündigt neue Filme aus Deutschland an

Unterhaltung

Amazon hat diese Woche neue Original-Filme aus Deutschland für Prime Video bestätigt, dazu gehört ein Filme mit Bastian Pastewka. Der Arbeitstitel lautet „Die Brautentführung“ und die Dreharbeiten (Lettland und Litauen) haben begonnen.

Der glücklose Hochstapler Fabian (Bastian Pastewka) landet auf der Flucht inmitten einer schrägen Hochzeitsgesellschaft. Schnell merkt er, dass die Hochzeit mehr zu bieten hat als nur Feierlichkeiten – das wertvolle Hochzeitsgeschenk an die Braut.

Als eine Leiche im Gartenpavillon auftaucht, ist Fabian mehr als nur zufällig in die Lösung des Rätsels verwickelt. Amazon verspricht hier „ein spannendes Murder Mystery voller Humor und dunkler Geheimnisse“, exklusiv für Amazon Prime Video.

Amazon holt sich die Elevator Boys

Darüber hin aus hat sich Amazon auch die Elevator Boys für ihr erstes Filmprojekt gesichert, auch hier entsteht ein „Deutscher Original-Film für Prime Video“. Da wird es jedoch noch eine Weile dauern, denn der Starttermin ist erst für 2026 geplant.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Nach der James Bond Hiobsbotschaft schon wieder schlechte Nachrichten für Prime Kunden.

