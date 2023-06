Prime Video: Trailer für Good Omens Staffel 2

Die zweite Staffel von Good Omens startet im Juli bei Prime Video. Nun ist auch der offizielle Trailer da. Der Roman wurde von Terry Pratchett und Gaiman geschrieben und bildete die Grundlage für die erste Staffel der Serie.

Die sechs Episoden der zweiten Staffel starten am 28. Juli 2023 exklusiv bei Amazon Prime Video „in mehr als 240 Ländern“. User können die erste Staffel von Good Omens bereits bei Prime Video im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft ansehen.

Darum geht es in Good Omens Staffel 2

Die zweite Staffel von Good Omens taucht in gänzlich neue Geschichten ein, die über das ursprüngliche Quellenmaterial des Romans hinausgehen, und folgt weiter der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Erziraphael (Michael Sheen), einem pingeligen Engel und Händler seltener Bücher, und dem schnelllebigen Dämon Crowley (David Tennant). Nachdem sie seit dem Anfang auf der Erde waren und die Apokalypse vereitelt wurde, leben Erziraphael und Crowley wieder ganz normal unter den Sterblichen in Londons Soho, als ihnen ein unerwarteter Bote ein überraschendes Geheimnis eröffnet.

In den neuen Episoden kehren Michael Sheen und David Tennant wieder in den Rollen von Erziraphael und Crowley zum Cast von Good Omens zurück, zusammen mit Jon Hamm als Erzengel Gabriel, Doon Mackichan als Erzengel Michael und Gloria Obianyo als Erzengel Uriel. Zudem gehören Miranda Richardson und Nina Sosanya in neuen Rollen wieder zum Cast der Serie – als Dämon Shax und Nina. Neu zum Cast von Good Omens stoßen Liz Carr als Engel Saragel, Quelin Sepulveda als Engel Murien und Shelley Con als Dämon Beelzebub.