Tarife

PŸUR kündigt Preisänderungen bei Internet-Only-Tarifen an

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Pyur

Ab sofort nimmt der Telekommunikationsanbieter PŸUR eine Anpassung seines Produktportfolios vor. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Tarife im Bereich Internet Only: „Pure Speed 50“ und „Pure Speed 250“. Die Anpassung des Portfolios konzentriert sich also auf preisreduzierte Internettarife ohne Zusatzleistungen wie Telefonie oder TV.

Beide Tarife richten sich sowohl an Kunden mit herkömmlichem Kabelanschluss als auch an Glasfaserkunden. Der Tarif „Pure Speed 50“ wird für 19 Euro im Monat angeboten, wobei ein Dauerrabatt von 15,99 Euro gewährt wird. Der leistungsstärkere Tarif „Pure Speed 250“ kostet monatlich 23 Euro bei einem Rabatt von 16,99 Euro.

Die Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro entfallen nur, wenn der Kunde keinen Router mitbestellt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt: Die neuen Tarife und Konditionen gelten ausschließlich im Zeitraum vom 6. Mai 2025, 10:00 Uhr bis zum 17. Juni 2025, 9:59 Uhr.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


Fehler melden2 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    DSL? Kabel? Man weiß es nicht.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Außer man würde den Beitrag lesen. Dann wüsste man es.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Tarife / ...
Weitere Neuigkeiten
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming