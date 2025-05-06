PŸUR kündigt Preisänderungen bei Internet-Only-Tarifen an

Ab sofort nimmt der Telekommunikationsanbieter PŸUR eine Anpassung seines Produktportfolios vor. Im Mittelpunkt stehen zwei neue Tarife im Bereich Internet Only: „Pure Speed 50“ und „Pure Speed 250“. Die Anpassung des Portfolios konzentriert sich also auf preisreduzierte Internettarife ohne Zusatzleistungen wie Telefonie oder TV.

Beide Tarife richten sich sowohl an Kunden mit herkömmlichem Kabelanschluss als auch an Glasfaserkunden. Der Tarif „Pure Speed 50“ wird für 19 Euro im Monat angeboten, wobei ein Dauerrabatt von 15,99 Euro gewährt wird. Der leistungsstärkere Tarif „Pure Speed 250“ kostet monatlich 23 Euro bei einem Rabatt von 16,99 Euro.

Die Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro entfallen nur, wenn der Kunde keinen Router mitbestellt. Die Aktion ist zeitlich begrenzt: Die neuen Tarife und Konditionen gelten ausschließlich im Zeitraum vom 6. Mai 2025, 10:00 Uhr bis zum 17. Juni 2025, 9:59 Uhr.

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.