PŸUR senkt Preise für Internet-Tarife drastisch

PŸUR nimmt ab dem 8. April 2025 eine Anpassung seines Tarifportfolios vor. Im Mittelpunkt stehen zwei Internet-Only-Tarife mit dauerhaft reduzierten Preisen. Es handelt sich um die Angebote „Pure Speed 50“ und „Pure Speed 250“.

Der Tarif „Pure Speed 50“ wird für 18,99 Euro im Monat angeboten, was einem Dauerrabatt von 16 Euro entspricht. Der Tarif „Pure Speed 250“ kostet monatlich 24,99 Euro, was einem Dauerrabatt von 15 Euro entspricht. In beiden Fällen fallen zusätzlich einmalige Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro an – allerdings nur, wenn der Kunde auch einen Router bestellt.

Beide Aktionen sind zeitlich befristet und gelten bis zum 6. Mai 2025 um 9:59 Uhr.

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

