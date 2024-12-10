PŸUR startet neue Sparpreis-Tarife

Ab dem 10. Dezember 2024 wird das Tarifportfolio von PŸUR angepasst. Die wichtigsten Änderungen betreffen die neuen Angebote im Bereich der Internet- und Kombitarife.

Kunden, die sich für den Tarif Pure Speed 250 (Internet Only) entscheiden, zahlen demnach nur noch 26,99 Euro im Monat, was einer dauerhaften Ermäßigung von 8 Euro entspricht. Zusätzlich fallen nur noch Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro an, wenn der Kunde einen Router bestellt.

Der Tarif Pure Speed 100 (Internet Only) ist ebenfalls günstiger geworden und kostet nun 21,99 Euro pro Monat, ebenfalls mit einem Dauerrabatt von 8 Euro. Auch hier entfallen die Versandkosten nur bei Bestellung eines Routers.

Kunden, die sich für den Kombi-Tarif Kombi 500 mit PŸUR TV HD entscheiden, gelten ebenfalls neue Konditionen. In den ersten zehn Monaten kostet der Tarif nur 9,99 Euro pro Monat. Ab dem elften Monat erhöht sich der Preis auf monatlich 54,99 Euro. Im Tarif enthalten ist eine PŸUR TV Box im Wert von 4,99 Euro monatlich, die Versandkosten betragen ebenfalls 9,99 Euro.

Diese Angebote gelten für alle Neu- und Bestandskunden bis einschließlich 17. Februar 2025, 9:59 Uhr. Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.

