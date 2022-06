Ratchet & Clank: Rift Apart könnte bald im neuen PlayStation-Abo landen

Vor etwa einem Jahr veröffentlichte Sony mit Ratchet & Clank: Rift Apart ein Spiel für die PlayStation 5, welches übrigens nicht mehr für die PlayStation 4 auf den Markt kam. Für mich eines der besten PS5-Spiele, ich kann es weiter empfehlen.

Ratchet & Clank bald bei PlayStation Plus?

Doch bevor ihr euch das Spiel jetzt für 50 Euro bei Amazon kauft auf oder eines der Angebote im PlayStation Store lauert, wartet vielleicht noch. Eine Produktseite, die schon wieder offline ist, deutete letzte Woche an, dass es bald im Abo erscheint.

Sony könnte Ratchet & Clank: Rift Apart bald im neuen PlayStation Plus anbieten, was seit letzte Woche auch bei uns verfügbar ist. Allerdings nur in der „Extras“ oder sogar „Premium“-Version. Das wäre aber ein Blockbuster, der einige anlockt.

Bei Sony hat man immer wieder betont, dass solche AAA-Spiele nicht zum Start im Abo landen werden, aber einige davon könnten nach ca. einem Jahr kommen. Und da Ratchet & Clank: Rift Apart jetzt ein Jahr alt ist, wäre das durchaus logisch.

