Realme kündigt ehrgeiziges Ziel für Smartphones an

Realme kennen einige sicher noch als alte Untermarke von Oppo, doch in den letzten Monaten war es rund um die ehemaligen BBK-Marken ruhig in Deutschland, denn es gab ein Verkaufsverbot. Doch Realme war in anderen Märkten sehr aktiv.

Im vierten Quartal 2024 konnte man beispielsweise über 30 Prozent in Europa wachsen und das vor allem dank Märkten wie Spanien und Italien. Darauf will man aufbauen, auch in Ländern wie Mexiko läuft es gut, Realme hat ein großes Ziel.

Global will man die Zahl der Nutzer in drei Jahren verdoppeln. Bis 2027 sollen es 10 Millionen Nutzer bei Realme sein und vor allem die „Präsenz im Mid- bis High-End-Markt“ wird stärker ausgebaut. Der Fokus von Realme liegt auf jungen Nutzern.

In Deutschland selbst ist Realme nicht direkt vertreten, nur über Partnershops, es gibt lediglich einen EU-Store von Realme. Mal schauen, ob sich das ändert, denn wenn man neue Nutzer gewinnen möchte, dann benötigt man viel mehr Präsenz.