Renault will SUVs ab 2028 mehr „Charakter“ geben

Renault präsentierte vor ein paar Wochen mit dem Embleme ein ganz neues und für Renault recht radikales Konzept von einem neuen Auto für die Zukunft. Es soll ab 2028 kommen und auch ein Problem lösen, welches derzeit vor allem SUVs haben.

Die sind bei vielen Personen unbeliebt, weil sie groß und schwer sind, ein MPV oder Van werden hingegen nicht kritisiert, so der Designchef Gilles Vidal bei Autocar. Mit dem Embleme möchte Renault also das Image und den Charakter neu gestalten.

Renault Embleme Seite

Renault Embleme als Konzept für 2028

Aktuell nutzen die SUVs noch das „klassische“ Design der alten Ära von Autos (bei Renault), das wird sich mit einem neuen Ansatz bei Renault in Zukunft ändern. Der Embleme sieht auch eher wie eine Mischung aus Limousine und SUV für mich aus.

Eine etwas tiefere Bauform könnte aber auch die begeistern, die Limousinen und flache Autos vermissen, so Gilles Vidal, und sie bringt den Vorteil der Effizienz mit, denn SUVs sind zwar beliebt, aber man hat damit auch immer weniger Reichweite.

