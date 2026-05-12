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EDEKA trollt die Regierung

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Edeka

Der Lebensmittelhändler EDEKA reduziert bis Ende Juni die Preise vieler Alltagsprodukte um jeweils 17 Cent.

Der EDEKA-Verbund hat eine bundesweite Rabattaktion angekündigt, die sich direkt auf den staatlichen Tankrabatt bezieht. Kunden erhalten laut Unternehmensangaben bis zum 30. Juni 2026 bei mehr als 50 Produkten einen Preisnachlass von jeweils 17 Cent. Voraussetzung dafür ist die Nutzung der EDEKA App oder der Marktkauf App.

Mit Aussagen wie „Wenn die 17 Cent an der Zapfsäule nicht ankommen – bei uns kommen sie an“ verbindet das Unternehmen die Aktion zugleich mit einem deutlichen Seitenhieb auf die aktuelle Regierungspolitik. Nach Angaben von EDEKA sollen Verbraucher damit im Alltag spürbar entlastet werden. Der Handelskonzern investiere dafür einen siebenstelligen Betrag.

EDEKA koppelt Rabattaktion an den Tankrabatt

Zu den reduzierten Produkten zählen unter anderem Pasta, Milch, Butter, Toastbrot, Reis, Zucker und Joghurt. Auch Markenartikel wie Haribo-Fruchtgummi oder Maggi fix sind Teil der Aktion. Die Preisreduzierungen gelten laut Unternehmen während des gesamten Aktionszeitraums konstant und nicht nur kurzfristig als Sonderangebot.

Ich finde die Aktion kommunikativ geschickt, weil EDEKA das Thema Tankrabatt bewusst aufgreift und damit eine politische Debatte in den Supermarkt verlagert. Für Kunden dürfte vor allem entscheidend sein, dass die Preisnachlässe direkt beim Einkauf sichtbar werden.

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5. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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