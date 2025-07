Ring bekommt mehr Funktionen zum selben Preis

Ring, ein Amazon-Unternehmen, das bekannt für seine Sicherheitslösungen ist, führt neue Funktionen ein und benennt seinen Abonnementdienst von Ring Protect in Ring Home um, ohne den Preis zu erhöhen.

Zu den neuen Funktionen gehört Doorbell Calls, eine Funktion, mit der Nutzer direkt per Videoanruf auf ihrem Smartphone benachrichtigt werden, wenn es an der Tür klingelt. Auf diese Weise können sie direkt mit Besuchern kommunizieren, ohne die Tür öffnen zu müssen.

Zusätzlich bietet das Unternehmen eine erweiterte Funktion für Bewegungsmeldungen an. Anstatt nur ein Bild zu erhalten, erhalten Nutzer nun eine Videovorschau der erkannten Bewegung und können so schneller und informierter reagieren. Auch die Live-Ansicht wurde verbessert: Nutzer können das Kamerabild jetzt bis zu 30 Minuten lang verfolgen, was deutlich länger ist als die bisherigen 12 Minuten.

Diese neuen Funktionen sind in den Abonnements Ring Home Basic für 3,99 €/Monat und Ring Home Standard für 10 €/Monat verfügbar. Für erweiterte Funktionen wie 24/7-Aufzeichnung und ununterbrochene Live-Ansicht bietet Ring das neue Ring Home Premium-Abonnement für 19,99 €/Monat an, das speziell für kabelgebundene Kameras entwickelt wurde.

