Ring bringt Farbe ins Spiel: Indoor Camera (2. Gen.) kommt in Rosa, Sternenlicht und Anthrazit

Ring hat heute neue Farbvarianten für seine Indoor Camera der zweiten Generation vorgestellt.

Neben den klassischen Farben Schwarz und Weiß ist die Sicherheitskamera für den Innenbereich nun auch in den Farben Starlight, Pink und Anthrazit erhältlich.

Die Indoor Camera der 2. Generation bietet darüber hinaus die bereits bekannten Features. Mit einer zusätzlichen Abdeckung für das Kameraobjektiv kann die Audio- und Videoaufzeichnung manuell deaktiviert werden. So behält der Nutzer die Kontrolle über seine Privatsphäre. Die Kamera ermöglicht es dem Nutzer, sein Zuhause auch von unterwegs im Auge zu behalten.

Die Cam bietet Funktionen wie Live-Video, HD-Video in Farbe, Nachtsicht, Gegensprechfunktion und Bewegungsbenachrichtigung in Echtzeit. Darüber hinaus kann die Kamera mit Alexa-fähigen Geräten verbunden werden, um die Sprachsteuerung zu nutzen. Die Ring Indoor Cam (2. Gen.) ist ab sofort in den neuen Farben für 59,99 € u. a. bei Amazon erhältlich.

