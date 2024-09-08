Roborock zeigt besonders schmalen Saugroboter

Saugroboter haben in den letzten Jahren immer mehr Funktionen erhalten und ein paar der Extras haben auch dafür gesorgt, dass sie teilweise echt dick wurden. Ein 3D-Sensor und eine Kamera benötigen Platz. Das führt auch zu einem Nachteil.

Je dicker die Saugroboter werden, desto häufiger kommt es vor, dass sie hier und da nicht mehr unter eine Couch oder andere Dinge passen. Der neue Qrevo Slim von Roborock soll das mit einer Dicke von 8,2 cm angehen. Es ist laut Roborock der „branchenweit schlankste 3D-ToF-Navigationsroboter“. Doch er ist nicht günstig.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber dieses Modell wird in Deutschland bei 1.299,99 Euro starten. Die Liste der Spezifikationen ist zwar ordentlich, da ist viel Technik der echten Flaggschiffe verbaut, aber ob die Dicke alleine ausreicht?

Die Idee ist gut, ich habe zwar mit aktuellen Saugrobotern keine Probleme bei uns, aber es ist grundsätzlich schön, wenn sie wieder flacher werden. Weitere Details gibt es auch der Webseite von Roborock und hier sind die Specs im Überblick: