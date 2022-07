Rolle rückwärts: Spotify „Car Thing“ war keine gute Idee

Spotify präsentierte im Frühjahr 2021 das „Car Thing“, ein Display, welches sich via Bluetooth mit dem Smartphone verbindet und Spotify anzeigt. Klar, für ältere Autos ganz nett, aber eigentlich überflüssig, da die Displays im Auto größer werden.

Die Testphase dümpelte so vor sich hin und immer mal wieder gab es Neuigkeiten und neue Anlaufphasen in den USA. Und als das Thema zum Start ins neue Jahr aufkam, da betonte Spotify, dass das „Car Thing“ noch ein Thema und wichtig sei.

Jetzt, kein halbes Jahr später, die Rolle rückwärts. Spotify hat das Projekt doch auf Eis gelegt. Aktuelle Produkte werden weiterhin funktionieren, man habe aus dem Projekt gelernt, es hat aber keine Zukunft. Genau das habe ich mir schon gedacht.

Es wundert mich sogar, dass Spotify das über ein Jahr durchgezogen hat. Klar, die Idee ist okay, aber warum sollte man nicht das Smartphone in einer Halterung im Auto unterbringen? Warum ein Display kaufen, was dann nur Spotify beherrscht?

Optisch hat mir das „Car Thing“ gefallen, aber es war zum Scheitern verurteilt.

