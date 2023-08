Rolls-Royce Whispers: Eine App, welche die „Ökonomie verändern kann“

Autohersteller bieten in der heutigen Zeit meistens eine App für ihre Autos an, aber in der Regel geht es da eher um normale Funktionen wie die Klimaanlage und mehr. Nicht so bei Rolls-Royce, die eine App namens „Whispers“ für Kunden anbieten.

Whispers: Ein sehr exklusiver Club

Hier darf man nur Mitglied werden, wenn man einen Rolls-Royce besitzt. Und für den vollen Zugang muss es ein Modell nach 2018 sein. Der Eintritt in diese Welt kann also gerne mal über 500.000 Euro kosten, es ist ein sehr exklusiver Club.

Doch es hat sich auch zu einem lukrativen Club entwickelt, so Torsten Müller-Ötvös (Chef von Rolls-Royce). Im Gespräch mit Autocar hat er verraten, dass „100 %“ der Business-Deals erfolgreich sind und einige die „Ökonomie verändern können“.

Es ist eine App, in der sich reiche Menschen mit reichen Menschen austauschen und durch die hohe Einstiegshürde ist es ein sehr exklusiver Club mit gerade mal 20.000 Mitgliedern. Viele davon dürften nicht einmal den vollen Zugriff haben.

Ein interessanter Einblick in eine Welt, die viele von uns nie betreten werden. Oder wollen, denn die Autos von Rolls-Royce sind … freundlich ausgedrückt, nicht direkt die schönsten Autos. Subjektiv, ich weiß. Mehr Details zu Whispers gibt es hier.

