RTL und Vodafone verlängern ihre Partnerschaft

RTL Deutschland und Vodafone haben ihre Partnerschaft verlängert und wollen sie in Zukunft weiter ausbauen.

Die Kooperation umfasst mehr als 11 Millionen TV-Kunden von Vodafone, die auf die RTL-Inhalte sowohl im Streaming als auch im linearen Fernsehen zugreifen können.

Vodafone plant, die Integration der RTL-Angebote in seine TV-Plattform GigaTV weiter zu verbessern. Die Inhalte der FreeTV-Mediathek werden über die RTL+ App zugänglich gemacht, Vodafone-Kunden erhalten im Rahmen des Vorteilsprogramms „Vodafone Happy“ exklusive Angebote für RTL+.

Darüber hinaus haben Vodafone-Kunden Zugriff auf insgesamt 13 TV-Sender von RTL Deutschland, darunter neun Free-TV- und vier Pay-TV-Sender. Die Free-TV-Sender wie RTL, VOX und ntv sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime und GEO Television sind bundesweit im Vodafone-Kabelnetz verfügbar und können auch über Over-the-Top-Angebote genutzt werden.

Die Kooperation sichert RTL eine hohe Reichweite und ermöglicht es Vodafone-Kunden, auf eine größere Auswahl an Inhalten und neuen TV-Angeboten zuzugreifen.

