Dienste

Rundfunkbeitrag: Neue Service-Plattform startet

Autor-Bild
Von
| 10 Kommentare
Tagesschau

Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat sein Informationsangebot erweitert, um die Beitragszahler besser zu unterstützen.

Mit einer neuen Servicekommunikation bietet der Beitragsservice redaktionell aufbereitete Beiträge, die die gesetzlichen Regelungen zum Rundfunkbeitrag erläutern und Hilfestellungen bei der Erledigung von Beitragsangelegenheiten geben. Diese Inhalte sind über den Newsroom des Beitragsservice abrufbar und können kostenlos abonniert werden. Ziel der Maßnahme ist es, den Beitragseinzug transparenter zu gestalten und die Nutzung digitaler Eingangskanäle zu fördern.

Die neue Servicekommunikation geht über die bisherigen Informationen hinaus, indem spezifische Themen rund um den Beitragseinzug vertieft behandelt werden. Dazu gehören Fragen zu den Regelungen für Studierende, zur Beitragsbefreiung für Zweitwohnungen und zu den Regelungen für Flüchtlinge.

Ergänzt werden die Beiträge durch multimediale Inhalte wie Infografiken und Erklärvideos, die den Beitragspflichtigen helfen sollen, ihre Angelegenheiten zu klären. Der Service verweist zudem direkt auf Online-Formulare, um eine unkomplizierte Abwicklung zu ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt der Servicekommunikation ist die Förderung der digitalen Antragseingabe, um die Bearbeitung zu beschleunigen und „Kostenstabilität zu gewährleisten“.


Fehler melden10 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Oiram ☀️
    sagt am

    Sie sollen lieber Kosten Reduktion gewährleist

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Oiram ⇡

      Genau genommen ist dies Teil dieser Strategie, je mehr Prozesse digital ablaufen, umso mehr Kosten kannst du sparen.

      Antworten
      1. faceofingo 🌀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Kostensenkung heißt aber nicht, dass diese an die Beitragszahler weitergegeben werden!

        Antworten
  2. tron0815 👋
    sagt am

    Egal wie man es nennt, es ist und bleibt ein undemokratisches, sparunwilliges, selbstverliebtes Medienkartell, welches mit hilfe des Staates „seine“ Beiträge bis hin zu Beugehaft vom Bürger erzwingen kann.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu tron0815 ⇡

      „Beugehaft vom Bürger“

      Dein Gehirn ist im Leben doch irgendwo falsch abgebogen 😂

      Antworten
      1. Lars Heder 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        warum er hat doch recht. Gängelei des Staates.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Lars Heder ⇡

          Wo?

          Antworten
          1. Holunderspecht 🌟
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            „Georg Thiel Rundfunkbeitrag“ ist die Suchanfrage die du brauchst

            Antworten
            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Holunderspecht ⇡

              Bitte nicht, für einen Aluhut bin ich zu jung :P

              Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Jetzt kann man die zukünftigen Preiserhöhungen besser begründen :-))

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Rundfunkbeitrag: Neue Service-Plattform startet
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen