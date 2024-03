Samsung lädt langsam und hat damit auch 2024 kein Problem

Während sich die Android-Konkurrenz in den letzten Jahren mit immer schnelleren und spektakuläreren Lösungen beim Laden überschlug, so hielt sich Samsung, wie auch Apple, zurück. Das Flaggschiff ist jetzt bei 45 Watt, mehr gibt es aber nicht.

Jetzt deutet sich an, dass Samsung keine Ambitionen hat, dass sich das bei den zwei Foldables (Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6) ändert. Gut möglich, dass wir da weiterhin 25 Watt bekommen, was für 2024 und diese Preisklasse wenig ist.

Ich gehöre wahrlich nicht zu den Nutzern, die gerne 100+ Watt in Smartphones hätten oder das benötigen würden, da ich heutzutage mit einem Akku gut über den Tag komme, aber alles unter 30 Watt ist 2024 dann doch langsam etwas veraltet.

Wie gesagt, es müssen ja keine 200 Watt sein, wie man es schon bei Xiaomi und Co. gesehen hat, aber etwas mehr wäre doch schön. So um die 60 bis 80 Watt sind für ein 1.000+ Euro teures Flaggschiff in meinen Augen durchaus angemessen.

