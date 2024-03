Google Pixel Watch 3: Keine Überraschung beim Akku geplant

Google soll auch in diesem Jahr wieder eine Pixel Watch geplant haben und es gibt immer mehr Details und Gerüchte. Jetzt wurde die neue Generation in Korea bei einer Sicherheitsbehörde entdeckt, man bereitet sich also auf den Marktstart vor.

Google Pixel Watch 3: Akku wächst kaum

Bilder haben wir leider keine, aber die Google Pixel Watch 3 soll einen Akku mit 307 mAh besitzen. Die Google Pixel Watch 2 kam mit 304 mAh daher und die Google Pixel Watch 1 mit 294 mAh, der Unterschied beim Akku ist also wirklich sehr gering.

Das heißt nicht, dass wir keine bessere Akkulaufzeit bekommen, denn Wear OS und der Chip spielen da auch eine Rolle, aber den größten Einfluss hat eigentlich ein größerer Akku und diesen gibt es nicht. Wobei es wohl 2024 eine Neuerung gibt.

Diese Version der Google Pixel Watch 3 dürfte die kleine Version sein, es steht aber erstmals eine Version mit 45 mm im Raum. Mit der großen Google Pixel Watch ist dann sicher ein größerer Akku möglich, der für eine bessere Akkulaufzeit sorgt.

