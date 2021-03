Samsung Galaxy A52 im günstigen Tarif-Bundle bei Klarmobil zu haben

Das Samsung Galaxy A52 ist aktuell in einem Tarif-Bundle bei Klarmobil zu haben. Das ist eine Erwähnung wert, weil es diesmal preislich ein interessantes Paket ist.

Wer ein Auge auf das Samsung Galaxy A52 geworfen hat und direkt einen passenden Tarif dazu sucht bzw. das Gerät gerne über einen Tarif querfinanzieren möchte, der könnte aktuell bei Klarmobil fündig werden. Dort gibt es das Samsung Galaxy A52 128 GB in black, blue, violet oder white in Verbindung mit einer 5 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz und kostenfreien Galaxy Buds+ zu gutem Kurs.

Samsung Galaxy A52 im Tarif-Bundle

Es empfiehlt sich bei solchen Bundles immer auf den Preis in einem aktuellen Preisvergleich zu schauen und nicht auf die Hersteller-UVP und auch da kommt es gut weg. Für das Phone werden aktuell 335 bis 350 Euro fällig und für die Galaxy Buds+ fallen „Straßenpreis“ etwa 87 Euro an. Ähnliche Tarife sind für um die 10 Euro monatlich zu bekommen.

Die Kosten mit Tarif belaufen sich in diesem Fall auf 14,99 Euro monatlich zuzüglich einer Einmalzahlung von 29,99 Euro sowie einem Anschlusspreis von 19,99 Euro. Unterm Strich fallen also auf zwei Jahre gesehen Gesamtkosten von 409,74 Euro für das Smartphone und den Tarif im Telekom-Netz an.

