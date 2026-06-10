Das neue Samsung Galaxy S27 ist „offiziell“

Die Entwicklung der kommenden S27-Reihe dürfte abgeschlossen sein und da so ein globaler Marktstart viel Zeit beansprucht, bereitet sich Samsung schon jetzt darauf vor. Passend dazu haben wir jetzt den „offiziellen“ Hinweis zu den neuen Produkten, denn das Samsung Galaxy S27 ist in einer Datenbank aufgetaucht.

Dabei handelt es sich laut SmartPrix nicht um irgendeine Datenbank, es ist die Datenbank der GSMA, also der Groupe Spéciale Mobile Association selbst. Das Samsung Galaxy S27 wurde dort übrigens direkt mit vollem Namen eingereicht, inklusive der finalen Modellnummer (SM-S952U) und dem Datum (8. Juni 2026).

Es dürfte jetzt niemanden überraschen, dass wir 2027 ein Samsung Galaxy S27 sehen, die Gerüchteküche zum neuen Galaxy-Lineup brodelt immerhin schon, aber so einen Leak sieht man dennoch nicht alle Tage und von jeder Marke. Ich rechne dann auch sehr zeitnah mit den ersten Renderbildern, die uns das Design zeigen.

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