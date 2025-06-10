Samsung Galaxy A56 mit 40 GB Telekom-Tarif zum Effektivpreis von 1,07 Euro mtl.

Tarife

Ab sofort bietet Gomibo in Zusammenarbeit mit freenet eine neue Aktion an. Im Rahmen dieses Angebots erhalten Kunden das Samsung Galaxy A56 mit 256 GB Speicher zusammen mit einem Telekom-Mobilfunktarif mit 40 GB Datenvolumen im 5G-Netz.

Die monatlichen Kosten für das Paket betragen 19,99 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Zuzahlung von 29,99 Euro für das Gerät sowie Versandkosten von 4,95 Euro. Der Anschlusspreis entfällt, wenn innerhalb von 30 Tagen eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Nummer 22234 gesendet wird.

Laut Anbieter ergibt sich bei Gegenrechnung des aktuellen idealo-Bestpreises für das Smartphone ein effektiv berechneter Monatspreis für den Tarif von 1,07 Euro. Dieser Wert basiert auf der Annahme, dass das Gerät separat zu einem Marktpreis von 339 Euro gekauft würde.

Der Gesamtpreis über die zweijährige Laufzeit beläuft sich somit auf 364,70 Euro. Kunden, die ihre Rufnummer zu freenet mitnehmen, können einen zusätzlichen Bonus von 150 Euro beantragen. Dies gilt allerdings nicht für Mitnahmen von Klarmobil.

