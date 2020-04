Samsung Galaxy Fold: Android 10 wird in Deutschland verteilt

Samsung hat vor ein paar Tagen damit begonnen das Update auf Android 10 und One UI 2.0 für das Galaxy Fold zu verteilen. Mittlerweile ist das Android-Update in Deutschland verfügbar, auf meinem deutschen Gerät installiert es gerade.

Samsung Galaxy Fold: Android 10 mit März-Patch

Android 10 kommt mit dem März-Sicherheitspatch und ja, das Update hätte bei dieser Preisklasse schon deutlich früher kommen müssen und ja, es hätte jetzt auch schon direkt mit dem Sicherheitspatch für April verteilt werden dürfen.

Android 10 ist 2,35 GB groß, bringt also etwas Zeit mit, falls ihr ein Samsung Galaxy Fold besitzt. Ich bin mal gespannt, was sich dann im Alltag ändert, denn Android 10 wurde etwas besser für Foldables angepasst. Genutzt habe ich die neue Android-Version bisher nicht, da sie gerade installiert wird.

Ein Hinweis, den man bei Android immer bringen muss: Updates werden in Phasen verteilt. Einige werden Android 10 nun also schon sehen, andere nicht. Der Rollout dürfte beim Samsung Galaxy Fold aber vermutlich nicht so lange dauern, da nicht so viele Einheiten verkauft wurden. Hat von euch überhaupt jemand ein Fold?

