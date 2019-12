Kommt ein Samsung Galaxy S20 statt S11?

Werden wir in weniger als zwei Monaten ein Samsung Galaxy S20 sehen? Ein aktueller Tweet von Ice Universe, der uns in den letzten Wochen bereits mit ein paar Leaks versorgt hat, deutet zumindest darauf hin. Wobei er es nicht direkt ausspricht, da ist also noch Raum für Spekulationen.

Könnte ich mir aber gut vorstellen, denn 2020 steht wohl mal wieder ein etwas größerer Schritt beim Flaggschiff von Samsung an und man wäre nicht der erste Hersteller, der diesen Weg geht. Huawei brachte zum Beispiel auch ein P20 statt einem P11 auf den Markt (und dazu noch eine Pro-Version).

Für 2020 stehen drei neue S-Modelle im Raum, uns könnten also ein Samsung Galaxy S20e, Galaxy S20 und Galaxy S20+ erwarten. Alle Modelle werden etwas größer als die aktuelle S10-Generation, dürften jeweils als 5G-Version erhältlich sein und der Fokus liegt auf einer ganz neuen Kamera.

