Samsung Galaxy S22-Reihe: Sorgt die GOS-Debatte für sinkende Nachfrage?

Samsung hat sich letzten Monat entschuldigt, da man Apps gedrosselt hat. Das wurde Anfang März bekannt und Samsung fixt das Problem seit dem mit Updates.

Schuld ist der Game Optimizing Service (GOS), der eigentlich nur Spiele optimieren soll. Allerdings drosselt er auch die Leistung der „normalen“ Apps und macht bei beliebten Benchmarks eine Ausnahme. Das hat teilweise für heftige Kritik gesorgt.

-->

Ich finde eine App-Drosselung grundsätzlich nicht schlimm, aber es sollte ganz offen kommuniziert werden und freiwillig sein. In einigen Ländern wie Südkorea war das aber ein noch größeres Thema und es wird mitunter von Behörden untersucht.

Negativer Einfluss auf die Nachfrage?

Laut The Korea Times haben die Netzbetreiber am 1. April die Subventionen für die S22-Reihe erhöht, was Samsung bestätigt hat. Man geht davon aus, dass die GOS-Debatte das Vertrauen geschwächt und für eine sinkende Nachfrage gesorgt hat.

Laut Samsung sei es derzeit eine allgemein „schwierige Situation“ auf dem Markt für Smartphones, einen Zusammenhang mit den App-Drosselungen wollte man nicht herstellen. Und ich würde so eine Debatte auch nicht zu hoch einstufen.

In der Tech-Welt war das sicher ein Thema, aber bei normalen Nutzern kommt sowas selten an. Samsung-Smartphones sind allgemein dafür bekannt, dass die Preise sehr schnell sinken, das sieht man sehr gut beim Preisverlauf des Samsung Galaxy S22 Ultra. Und es sind seit dem viele Alternativen auf den Markt gekommen.

Vielleicht hat die GOS-Debatte die Nachfrage ein bisschen beeinflusst, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Samsung sehr schnell mit aggressiven Aktionen und Deals kontert, denn die UVP ist meistens etwas zu hoch angesetzt. Was ich als größeren (und negativen) Effekt beobachte: Die Exynos-Chips kommen nicht gut an.

Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. OnePlus 10 Pro Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und OnePlus direkt in die zweite Runde. Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein…2. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->