Samsung Galaxy S22 Ultra: Exynos-Chip wird nächste Woche gezeigt

Das Samsung Galaxy S22 Ultra steht bald an und wir haben ja sogar schon ein erstes und hochauflösendes Pressebild gesehen. Viele Details sind auch schon seit Wochen bekannt und eine offizielle Ankündigung folgt bereits nächste Woche.

Samsung möchte am 11. Januar den Exynos 2200 vorstellen, den ersten Exynos-Chip mit AMD RDNA 2-Technologie, der unter anderem Raytracing unterstützen wird. Die Partnerschaft mit AMD wurde übrigens schon 2029 angekündigt.

Dieser neue Exynos 2200 könnte vor allem für uns interessant sein, denn Samsung setzt zwar in den USA und anderen Märkten auf Qualcomm (also den Snapdragon 8 Gen 1), aber in Europa gab es bisher die Exynos-Chips in der Galaxy S-Reihe.

