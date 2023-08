Samsung Galaxy S24 kommt erneut mit exklusivem Snapdragon-Chip

Samsung und Qualcomm arbeiteten bei der Galaxy S23-Reihe enger zusammen und haben dieser den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy spendiert. Das ist ein mehr oder weniger exklusiver Chip. Am Ende ist es Snapdragon 8 Gen 2 mit mehr Power.

Diesen Weg könnte man mit der Galaxy S24-Reihe erneut gehen, denn so langsam werden die neuen Smartphones in Benchmarks getestet und dabei hat man jetzt entdeckt, dass das Samsung Galaxy S24 einen eigenen Snapdragon 8 Gen 3 hat.

Jedenfalls erzielt das Flaggschiff von Samsung eine höhere Punktzahl als das Flaggschiff von Nubia und man sieht, dass es im Kern der gleiche Chip ist, aber Samsung eine andere Version davon nutzt. Also, eine gute Nachricht? Mal schauen.

Samsung mit Exynos in Europa?

Es steht im Raum, dass das ein kurzer Snapdragon-Ausflug in Europa war und Samsung ab 2024 wieder auf die Exynos-Reihe bei uns setzt. Sollte das stimmen, dann werden wir den neuen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy also gar nicht sehen.

