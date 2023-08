Samsung Galaxy S24-Reihe: LTPO-Display für alle Modelle geplant

Die LTPO-Technologie (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) ermöglicht bei OLED eine variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, ist allerdings recht teuer und wird daher nur in Highend-Flaggschiffen genutzt. Samsung Display produziert die Panels, doch Samsung nutzt die LTPO-Technologie bisher nur im Ultra-Modell.

Das soll sich laut Ice Universe ab 2024 ändern, denn das Samsung Galaxy S24 und Samsung Galaxy S24+ werden neben dem Samsung Galaxy S24 Ultra ebenfalls ein LTPO-Display erhalten. Dieser Schritt war ehrlich gesagt schon lange überfällig.

Samsung Galaxy S24: Was ändert sich?

Einen Unterschied bei der Displayqualität wird man vermutlich nicht sehen, denn die aktuellen OLED-Displays sind bereits hervorragend. Es könnte aber bedeuten, dass die Akkulaufzeit besser wird. Passend dazu soll es ja sogar noch größere Akkus geben, ich würde hier mittlerweile mit einem recht großen Sprung rechnen.

Das Samsung Galaxy S24+ und S24 Ultra wird man wohl auch noch schneller laden können und jetzt stellt sich eigentlich nur eine Frage: Was ist mit dem neuen Chip?

Eigentlich steht bei Qualcomm der Schritt zum 3-Nm-Verfahren beim Snapdragon 8 Gen 3 an, doch Samsung wird in Europa wohl wieder einen Exynos-Chip bei der Galaxy S24-Reihe nutzen. Das könnte bei uns am Ende die Schwachstelle werden.

