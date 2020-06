Samsung Galaxy Tab S7: So sieht es aus

Samsung hat ein neues Android-Tablet für das Weihnachtsgeschäft geplant, das wir in den letzten Wochen schon öfter in der Gerüchteküche gesehen haben. Den besten Hinweis gab es vor ein paar Tagen, als das Samsung Galaxy Tab S7+ bei der Bluetooth SIG entdeckt wurde. Es dürfte also zwei Versionen geben.

Nun hat der bekannte Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks zugeschlagen und die ersten Renderbilder vom Samsung Galaxy Tab S7 veröffentlicht. Er ist eine der zuverlässigsten Quellen beim Design, wobei das finale Design auch ein bisschen von den Renderbildern abweichen kann, die auf CAD-Zeichnungen basieren.

Die Bilder vom Samsung Galaxy Tab S7 hat er exklusiv an Pigtou verkauft und es gibt wie immer nur Bilder und keine Spezifikationen. Doch ich bin mir sicher, dass wir bald mehr vom neuen Tab-Flaggschiff hören werden. Das neue Note kommt wohl im August und neue Wearables kommen wohl schon im Juli.

Das Samsung Galaxy Tab S7 könnte noch im Juni vorgestellt werden, wobei ich eher von September ausgehe. Es war/ist sicher für die IFA 2020 geplant.

Video: Samsung Galaxy Tab S7 Render

