Samsung zeigt neue Foldable-Generation für 2024

Samsung hat heute das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 vorgestellt und schickt auch in diesem Jahr neue Foldables ins Rennen, wenn auch ungewöhnlich früh. Die 6. Generation bringt keine große Überraschung mit, der Fokus liegt ebenfalls auf KI.

Beide Modelle kommen mit einem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy daher, es gibt 12 GB RAM und 256 bzw. 515 GB Speicher, beim Fold kann man noch 1 TB wählen. Im Flip gibt es einen Akku mit 4.000 mAh und im Fold mit 4.400 mAh (Laden: 25W).

Das System der zwei Geräte bleibt gleich, das Samsung Galaxy Z Flip 6 hat also ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz innen und außen gibt es 3,4 Zoll, auch mit OLED, aber nur mit 60 Hz. Beim Samsung Galaxy Z Fold 6 sind es 7,6 Zoll und 6,3 Zoll und es gibt immer 120 Hz (es sind natürlich jeweils andere Seitenverhältnisse).

Das Fold kommt wieder mit Triple-Kamera (50 MP Haupt, 12 MP Ultraweit und 10 MP Zoom) daher, das Flip setzt erneut auf eine Dual-Kamera (50 MP Haupt und 12 MP Ultraweit) und die Frontkamera löst bei beiden Modellen mit 10 MP auf. Die Besonderheit beim Fold bleibt eine Kamera unter dem Display auf der Innenseite.

Interesse geweckt? Das neue Flip wurde wieder teurer und startet jetzt bei 1.199 Euro, das neue Fold startet jetzt bei 1.999 Euro, aber es gibt wie immer Prämien und Extras für Vorbesteller, bis zu 720 Euro sind für ein altes Smartphone drin.

Die Vorbestellungen starten noch heute direkt im Online Shop von Samsung, wo ihr auch mehr Details bekommt, der Marktstart ist am 24. Juli in Deutschland. Das war es eigentlich auch schon, in diesem Jahr fällt die Modellpflege etwas kleiner aus, und die ganzen KI-Neuerungen kennen wir ja bereits von der Galaxy S24-Reihe.

-->