Samsung Galaxy Z Fold 6 wird überarbeitet und hat neue Maße

Es hat sich schon angedeutet, dass Samsung ein anderes Seitenverhältnis beim Galaxy Z Fold 6 plant und die Konzepte von 2023 zeigen, dass man das Feedback der Kunden hört. Ganz so mutig ist man in diesem Jahr dann aber doch nicht.

Bei Smartprix gibt es die ersten Renderbilder des Samsung Galaxy Z Fold 6 und sie stammen von OnLeaks, der hier eine fast 100-prozentige Trefferquote besitzt. Die technischen Details haben wir noch nicht, aber das Fold kommt erst im August.

Dafür gibt es die Maße und da sprechen wir über 153,5 x 132,5 x 6,1 mm. Das Samsung Galaxy Z Fold 5 kommt auf 154,9 x 129,9 x 6,1 mm, der Nachfolger bleibt also so dick, wird aber aufgeklappt etwas breiter und ist nicht mehr ganz so hoch.

Ich bin gespannt, ob man diesen Unterschied im Alltag spürt, denn beim Fold finde ich den Ansatz von Google und OnePlus besser. Das geht mehr in diese Richtung. Beim Design gibt es aber keine Überraschung, da sieht es aus wie der Vorgänger.

