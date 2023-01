Samsung kündigt Updates für Galaxy Buds2 Pro und Galaxy-Watch-Serie an

Samsung hat aktuell Software-Updates für die Galaxy Buds2 Pro und Galaxy-Watch4- und Watch5-Serie angekündigt.

Mit dabei ist das neue 360° Audio Recording Feature für die Galaxy Buds2 Pro. Die Funktion wird auf Galaxy Buds2 Pro in Verbindung mit einem Galaxy-Smartphone mit One UI 5.0 oder höher und LE Audio-Unterstützung verfügbar sein. Das neue Update für die Galaxy Watch Serie ermöglicht zudem eine einfachere Fernsteuerung der Zoom-Funktion des Kamera-Controllers.

Die neue 360° Audio Recording Funktion wurde gestern veröffentlicht und soll ab dem 17. Januar 2023 weltweit für die Galaxy Bud2 Pro sowie das Galaxy Z Flip4 sowie Galaxy Z Fold4 verfügbar sein. Das Kamera-Controller-Update soll ab Februar 2023 für die Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 und Watch4 Classic als Download zur Verfügung stehen.

Die Funktionen beschreibt Samsung im Detail wie folgt:

Neue 360° Audio Recording und verbesserte Zoom Funktion eröffnen neue kreative Möglichkeiten

360° Audio Recording: Die Welt hören, wie sie wirklich ist

Die neue 360° Audio Recording Funktion1 erfasst die Tonaufnahmen in einem naturgetreuen Surround-Umfeld. Durch die Kombination der Galaxy Buds2 Pro mit einem Galaxy-Smartphone sind hochwertige, realistische Soundaufnahmen möglich. Damit heißt es für alle Hobbyfilmer*innen ab sofort „Ton ab!“, denn ein sperriges professionelles Ton-Equipment wird nicht mehr benötigt. Jedes einzelne Mikrofon in den Galaxy Buds2 Pro nimmt die Tonkulisse in einem 360° Winkel auf. Ob tosende Festivalmenge bei einem Konzert oder Tonaufnahmen in der freien Natur: Das Ergebnis ist ein Klangerlebnis mittendrin.

Die neue 360° Audio Recording Funktion ist die erste in der Galaxy-Reihe, welche den neuen Bluetooth-Audiostandard LE Audio nutzt. Die Technologie bietet eine erhöhte Audioqualität sowie eine verbesserte Latenz und Akkulaufzeit im Vergleich zu Bluetooth. LE Audio ermöglicht jedoch nicht nur ein qualitativ hochwertiges Klangerlebnis. Ab sofort sind dadurch auch binaurale Aufnahmen mit den Galaxy Buds2 Pro möglich. Dadurch wird ein räumlicher Höreindruck so realitätsnah wie möglich produziert. Sobald die Galaxy Buds2 Pro mit einem Galaxy Z Flip4 oder Galaxy Z Fold4 verbunden sind, kann die neue Funktion ihre volle Wirkung entfalten.

Perfekte Aufnahmen aus dem Handgelenk – Der Kamera Controller

Bei Foto- und Videoproduktionen mit Galaxy Smartphones geht es darum, in jeder Situation die kreative Kontrolle zu behalten. Mit der Kamera Controller App der Galaxy Watch4 und Galaxy Watch5 Serie ist dies direkt vom Handgelenk aus möglich. Mit dem Software-Update wird der Kamera Controller2 um eine komfortable Zoom Funktion erweitert. Sie ist mit einem einfachen Druck auf das Display aktiviert und lässt sich mit der Lünette justieren. Die Funktion eignet sich perfekt für Gruppenfotos oder Einzel-Selfies aus der Entfernung, denn der Bildausschnitt wird einfach per Fernsteuerung eingestellt.